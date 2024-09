La Gea supera il Valdicornia per 90-86 e prosegue il cammino in Coppa Toscana

La Gea Basketball Grosseto prosegue il suo cammino in Coppa Toscana, aggiudicandosi il duello degli ottavi di finale con il Valdicornia (90-86 il finale). Avanti di due punti nella frazione d’apertura, Furi e compagni sono stati agganciati nel secondo quarto sul 42-42. Ancora equilibrio nel terzo quarto, con i livornesi che sembrano poter prendere il largo dopo l’espulsione di Mirko Mari, andando sotto anche di sei punti, sul 58-64. I liberi di Lorenzo Scurti però portano nuovamente in parità la Gea sul 66-66. Nell’ultimo periodo partono forti i biancorossi, grazie a Piccoli che segna da sotto, con un libero aggiunti e a Scurti che trova il 71-66. Valdicornia non ci sta e riaggancia i locali sul 71-71, Ignarra, Scurti e Piccoli portano Grosseto sul +9 (82-73). Gli ospiti si fanno pericolosi sull’84-81, ma la freddezza di Liberati dalla lunetta permette di allungare sull’87-81. Venturina non molla e si riporta a -4, prima del libero di Scurti e del canestro in acrobazia di Biagetti (nella foto)per il 90-83, che vanifica la bomba a fil di sirena di Sparapani.