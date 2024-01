La Gea va a trovare il Vela Basket. Santolamazza: "Non voglio distrazioni"

Attenzione ai passi falsi. E’ questo il diktat di coach Marco Santolamazza. Dopo l’importante successo contro la capolista la Gea torna in campo. E lo fa con una trasferta da non sottovalutare. I biancorossi, nel secondo turno di ritorno di Divisione 1, affrontano il Vela Basket in quel di Camaiore. Palla a due alle 18, con i maremmani quarti in classifica a due punti dalla nuova capolista Libertas Lucca. Il Vela Basket è decimo con 8 punti, dieci in meno dei grossetani che però non dovranno approcciare male l’incontro. "Sarà una partita da prendere con le molle. Noi in trasferta siamo peggio che in casa e all’andata abbiamo vinto solo di uno. Nell’ultimo periodo stanno vincendo diverse partite. Sono in un buon momento e vogliono risalire la classifica. In casa vorranno fare punti. dobbiamo approcciarla bene difensivamente perché è una squadra che può creare problemi".

Per la Divisione 3 invece, blitz della Gea sul campo della Dinamo Rosignano. Un successo arrivato solo al termine di un match complicato, che si è risolto al primo supplementare (64-66).