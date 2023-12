LA GIORNATA. C’è Cento-Verona e domani riflettori su Fortitudo-Rimini

Seconda gara del girone di ritorno nel campionato di A2, che vede in programma un turno infrasettimanale che potrebbe regalare sorprese. Attenzione a Verona, impegnata sul campo di una Cento a caccia di una scossa dopo alcune prestazioni in chiaroscuro, mentre Udine stasera proverà a sbancare il difficile parquet di Piacenza per consolidare la seconda posizione. Il programma di oggi è chiuso dalla delicata sfida salvezza tra Cividale ed Orzinuovi, mentre domani sera il derby tra la Fortitudo capolista e una Rimini che sta provando a risollevarsi, dopo una prima parte di stagione insufficiente, si preannuncia decisamente frizzante. Chiude il programma della giornata il match tra Trieste e Chiusi, rinviato al prossimo 24 gennaio.

Classifica: Fortitudo 20; Trieste, Forlì e Udine 18; Verona 16; Nardò 14; Piacenza e Cento 10; Cividale e Rimini 6; Orzinuovi e Chiusi 4.

v. r.