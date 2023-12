La giornata. C’è Fortitudo-Trieste. Cento con Delfino

Nel turno prenatalizio, il penultimo del 2023, il girone rosso propone la sfida al vertice tra Fortitudo e Trieste (20.30), con la seconda che ha due punti in meno ma anche la partita col fanalino di coda ancora da giocare. Per Rbr il derby con l’Unieuro Forlì di questa quinta giornata di ritorno è di cruciale importanza anche per la graduatoria visto che Cento, attualmente all’ultimo posto utile per guadagnare i playoff, ha l’impegno più agevole di tutti in casa con Chiusi (20.30). Il rischio di vedere allontanarsi l’ottavo posto c’è, con Rimini che dovrà pensarci in prima persona senza aspettare regali in arrivo dalla partita tra Sella, che ieri ha presentato Delfino (nella foto), e Umana. L’altro derby di giornata, dopo il romagnolo, è quello friulano tra Cividale e Udine (20), con i secondi che hanno mire di primato. Interessante capire se la battagliera Orzinuovi delle ultime giornate se la giocherà a Verona (20.30), mentre è sfida intensa per il settimo posto tra Piacenza e Nardò (17).

La classifica: Bologna e Forlì 24, Trieste e Udine 22, Verona 20, Piacenza 16, Nardò 14, Cento 10, Rbr Rimini e Cividale 8, Orzinuovi 6, Chiusi 4. Trieste e Chiusi una partita in meno.