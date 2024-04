LA GIORNATA. Cividale ancora ok. Riflettori puntati oggi su Udine-Rieti

Nella serata di ieri è andato in scena anche un altro anticipo della nona giornata: Cividale, ancora imbattuta nella fase a orologio, ha proseguito la propria cavalcata liquidando pure Casale Monferrato 89-64. Un match già al sicuro alla pausa lunga, con la squadra di Pillastrini avanti sul +26. I friulani agganciano così Rimini al sesto posto del girone Rosso e domenica 21 aprile, a Vigevano, proveranno a strappare un piazzamento ancora migliore.

Oggi vanno in scena altre due sfide. L’Assigeco Piacenza se la vedrà con Treviglio (ore 18.30) e Udine se la vedrà in casa con Rieti (20.30), gara che l’Unieuro osserverà con grande attenzione in ottica playoff: chi chiuderà terza tra l’Old Wild West e la Fortitudo Bologna finirà nel tabellone Oro, come Cantù.

Classifica girone Rosso: Forlì 50, Udine e Fortitudo Bologna 42, Verona 36, Trieste 34, Rimini e Cividale 32, Piacenza 28, Cento 26, Nardò 22, Orzinuovi e Chiusi 18.

Simone Casadei