LA GIORNATA. Domani la dura sfida a Verona . Tutti stasera gli altri incontri

Tranne Unieuro e Verona, che si affronteranno domani sera (ore 21) sul parquet dei veneti, scendono tutte in campo quest’oggi le formazioni di A2 per la 21ª giornata di campionato. Il big match di giornata è il derby friulano in cui Udine cercherà un successo pesante contro una Cividale che sembra ormai aver ripreso il passo dopo un dicembre difficile.

La capolista Rimini ospita la Libertas Livorno per il personale derby di coach Sandro Dell’Agnello, mentre uno regionale attende Cantù, impegnata sull’insidioso campo di Cremona. L’Urania ospita Torino per una sfida da non sottovalutare, mentre Rieti sarà di scena sul campo di Brindisi per riscattare la dolorosa sconfitta dello scorso weekend. Insidiosa trasferta poi ad Orzinuovi per la Fortitudo Bologna, che quest’oggi ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Torino Donte Thomas per sostituire l’infortunato Kenny Gabriel. Pesaro sarà di scena sul campo di una Vigevano reduce da tre successi di fila e in grande fiducia. Il programma della giornata si chiude con Nardò-Avellino e la sfida salvezza tra Piacenza e Cento.

Classifica: Rimini 32; Udine e Cantù 30; Cividale 28; Milano 26; Rieti, Avellino e Verona 24; Fortitudo e Forlì 22; Pesaro 20; Orzinuovi 18; Torino e Brindisi 16; Livorno, Cremona e Vigevano 14; Cento e Nardò 10; Piacenza 6.

v. r.