LA GIORNATA. Domani Udine-Rieti, domenica la Effe

Inizia stasera il penultimo turno della fase ad orologio di A2: oltre alla sfida del Palafiera si gioca oggi a Cividale, dove la lanciatissima formazione di coach Stefano Pillastrini ospita Casale Monferrato per un match che potrebbe consolidare la sua posizione nei playoff. Domani, attenzione alla sfida di Udine dove l’Apu affronterà Rieti in una gara dall’esito incerto, mentre l’Assigeco Piacenza ospiterà una Treviglio che nel recupero infrasettimanale ha sbancato il PalaDozza. E domenica la Fortitudo proverà a ripartire contro Torino reduce da due ko. Sfide insidiose per Verona e Trieste, che ospitano rispettivamente Cremona e Urania Milano, Interessante inoltre la sfida del Flaminio, dove la lanciatissima Rimini attende la Luiss Roma, mentre la corazzata Trapani sarà di scena sul parquet di Chiusi. Chiudono il programma Orzinuovi-Latina e Cento-Vigevano.

La classifica: Forlì 50; Udine e Fortitudo 40; Verona 36; Trieste 34; Rimini 32; Cividale 30; Piacenza 28; Cento 26; Nardò 22; Orzinuovi e Chiusi 18.

v. r.