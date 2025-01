La giornata: ieri tutte le altre partite. Vincono le prime tre della classe e risale la Fortitudo

Vincono le prime tre della classifica – Rimini, Udine e Cantù – ma perdono quarta, quinta, sesta e settima: Cividale, Milano, Rieti e Avellino. Importante il successo a Orzinuovi della Fortitudo (senza uno straniero), che supera temporaneamente Forlì (appaiata da Pesaro) e raggiunge Verona a quota 24.

La 21ª giornata, seconda di ritorno, conferma la forza del terzetto di testa. L’Rbr con un secondo quarto vinto 29-15 e con quattro uomini in doppia cifra supera Livorno a cui non bastano i 23 punti di Banks e i 20 di Hooker. Udine fa suo il derby friulano con Cividale tenendo i rivali sotto i 15 punti nel primo, nel terzo e nel quarto periodo; il migliore fra gli udinesi è il play Hickey (26 punti e 7 assist).

Meglio di lui Grant Basile, che ne segna 29 con 3/4 da tre nel successo di Cantù a Cremona. Milano perde in casa contro Torino che, avanti in doppia cifra a un minuto dalla fine, rischia la clamorosa rimonta ma sorride grazie ai 22 con 4/8 da tre di Taylor. Gentile a 25 e Potts a 24 gli unici milanesi in doppia cifra. A Rieti non bastano i 23 punti di Harris e così a Brindisi arriva il ko con un Allen da 21 punti, 7 assist e 9/13 da due. Avellino perde a Nardò che viene trascinata da 21 punti di Mouaha e dalla seconda metà vinta 48-32. La Fortitudo manda sei uomini in doppia cifra con Orzinuovi che saluta il positivo esordio di Stefano Bossi arrivato lunedì da Trieste (20 punti e 5 assist). Pesaro vince a Vigevano trascinata dai 28 punti di Imbrò e dai 25 di Ahmad. In fondo alla classifica importante vittoria di Cento.

Risultati: Rimini-Livorno 82-77, Piacenza-Cento 74-80, Milano-Torino 72-73, Nardò-Avellino 89-80, Udine-Cividale 76-66, Orzinuovi-Fortitudo 71-83, Cremona-Cantù 72-81, Brindisi-Rieti 72-67, Vigevano-Pesaro 82-93.

Classifica: Rimini 32; Udine; Cantù 30, Cividale 28, Milano 26, Verona*, Rieti, Fortitudo; Avellino 24, Forlì*; Pesaro 22; Torino, Orzinuovi, Brindisi 18; Livorno, Cremona, Vigevano 14; Cento, Nardò 12; Piacenza 6.

Stefano Benzoni