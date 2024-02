La giornata. Piacenza contro Torino e Cento va a Cremona

Nella seconda partita del weekend (giovedì Nardò aveva espugnato Milano), Trapani torna alla vittoria grazie al 89-81 su Verona, a cui non bastano i 26 di Devoe. Un successo in rimonta, frutto di un terzo quarto eccellente che ribalta il -10 dell’intervallo. Giocate ieri anche Luiss Roma – Orzinuovi, Treviglio – Cividale e Cantù – Trieste. È la giornata in cui a godere del fattore campo sono le squadre del girone verde. Oggi, assieme a Rieti – Rbr, altre sfide particolarmente interessanti. Rimini guarda a Torino e spera che la squadra piemontese fermi Piacenza, così come servirebbe un aiuto da Cremona che ospita Cento. Chiusi vuole provare a risalire la china a Vigevano, mentre Fortitudo e Forlì hanno impegni abbordabili a Casale Monferrato e Agrigento. Infine, c’è il curioso caso di Latina, che dopo la partita della prima giornata dell’orologio starà ferma fino a marzo. La gara di questa seconda giornata con Udine è stata fissata al 6/3, quella con Rimini della prossima si giocherà il 17/3. Il tutto a causa di impegni di elementi del roster con le nazionali nelle finestre Fiba. La classifica del girone rosso: Forlì 38; Fortitudo 36; Udine e Verona 32; Trieste 28; Piacenza, Rimini, Cento e Nardò 20; Cividale 16; Orzinuovi 14; Chiusi 10. Verona e Nardò una partita in più.