LA GIORNATA. Tutti oggi i match. Riflettori puntati su Brindisi-Rimini e Fortitudo-Cantù

Scendono tutte in campo questa sera le venti formazioni del campionato di A2, per un turno infrasettimanale denso di sfide interessanti e dall’esito incerto. La capolista Rimini sarà di scena sul parquet di una Brindisi che sembra aver trovato un buon passo e che è reduce dal sorprendente blitz sul campo di Udine; friulani che cercheranno di riscattare il ko dell’ultimo turno sul comunque non semplice campo di Vigevano.

Insidiosa trasferta anche per Cantù, impegnata sul parquet della Fortitudo Bologna, per un match che vedrà spettacolo sul campo e sulle tribune. Cividale cerca invece punti e conferme contro una Cremona traballante, mentre Rieti sarà di scena a Cento per provare a tenere il passo dell’Urania Milano, questa sera impegnata sul campo del fanalino di coda Piacenza. Avellino-Pesaro sarà a sua volta un interessante match per la corsa ai playoff, in cui è coinvolta anche Verona, impegnata a domicilio contro Nardò. Chiude il programma la sfida salvezza tra Livorno ed Orzinuovi, che ha nuovamente affidato la guida tecnica della squadra a coach Franco Ciani.

Classifica: Rimini 36; Udine 34; Cantù 32; Cividale 30; Milano, Rieti e Fortitudo 28; Verona, Avellino e Pesaro 26; Forlì 24; Torino e Brindisi 20; Cremona e Orzinuovi 18; Vigevano, Cento e Livorno 16; Nardò 12; Piacenza 6.

Valerio Rustignoli