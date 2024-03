LA GIORNATA. Udine, anticipo ok. Effe, arriva l’Urania

Con il successo conquistato ieri da Udine 73-65 contro Treviglio è iniziata la settima giornata della fase ad orologio di A2. Si tratta di un turno che potrebbe regalare sorprese: una Cantù in cerca di identità sarà di scena sul campo della lanciatissima Cividale (6/6 nella fase ad orologio), mentre la Fortitudo attende un’Urania Milano sempre capace di sorprendere. Coach Andrea Diana cercherà il bis sulla panchina di Trapani sul campo di Lecce contro Nardò, mentre attenzione a Verona che ospita una Luiss Roma in caduta libera (5 ko consecutivi), ma che in settimana ha firmato per il ritorno in Italia di Tyler Cain. Trieste ospita una Vigevano fin qui impronosticabile, mentre Cento-Latina, Piacenza-Agrigento e Chiusi-Rieti sembrano gare dal facile pronostico. Domani chiuderanno il programma le sfide tra Orzinuovi e Torino, nonché Rimini-Casale Monferrato.

Classifica: Forlì 46; Udine* 42; Fortitudo** 40; Verona 34; Trieste 32; Rimini 28; Cento**, Piacenza e Cividale 26; Nardò 22; Orzinuovi e Chiusi 16 (* una gara in più; ** una gara in meno).

v. r.