LA GIORNATA. Udine nell’anticipo sul velluto con Cento

Col successo di ieri sera di Udine su Cento 82-61, che vale il temporaneo aggancio alla vetta per i friulani, è iniziato l’ultimo turno del 2023 di A2. Oggi, oltre a Forlì, anche la Fortitudo dovrà rispondere all’assalto di Udine, battendo a domicilio una Orzinuovi che non riesce a invertire la tendenza di una stagione difficile. Il big match di giornata, però, è quello di Trieste, dove Ferrero e compagni attendono la Tezenis Verona, in palio due punti pesanti per le zone di alta classifica. Rimini sarà di scena a Chiusi per cercare un successo fondamentale per allontanare le ultimissime posizioni, mentre chiude il programma la sfida tra Nardò e Cividale.

La classifica: Fortitudo, Forlì e Udine* 26; Trieste** e Verona 22; Piacenza 18; Nardò 14; Cento* 12; Cividale e Rimini 8; Orzinuovi 6; Chiusi** 4 (* una gara in più (** una gara in meno).