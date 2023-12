LA GIORNATA. Vincono Verona e Piacenza. Oggi. Fortitudo-Nardò

Il blitz di Piacenza sul campo di Cividale 62-85 e la vittoria di Verona 84-78 contro Rimini ieri hanno aperto la 16ª giornata di A2. Tra le sfide di questa sera, attenzione al match del PalaDozza dove la Fortitudo Bologna, dopo il ko subito al Palafiera, attende un’imprevedibile Nardò per una gara dall’esito meno scontato di quanto sembri. Sulla carta tutto facile, invece, per Udine, attesa dalla trasferta sul campo del fanalino di coda Chiusi, mentre Trieste ospita Cento per una partita in cui gli uomini di coach Mecacci proveranno a sorprendere per andare a caccia di punti pesanti.

La classifica: Fortitudo e Forlì 22; Trieste*, Udine e Verona** 20; Piacenza** 16; Nardò 14; Cento 10; Cividale** e Rimini** 8; Orzinuovi 6; Chiusi* 4 (* una gara in meno; ** una in più)

v. r.