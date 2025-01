La giornata. Vittoria di Cividale. Oggi il clou a Cantù

Giornata numero 22 nel campionato di A2, che ieri è iniziata con il successo 88-74 di Cividale contro la Libertas Livorno. Oltre al derby di Romagna, sfida frizzante anche a Cantù, dove i padroni di casa ospitano una Rieti in cerca di riscatto dopo due ko di fila. Trasferta sulla carta morbida per Udine, impegnata sul campo di Lecce contro Nardò, mentre la Fortitudo ospita il fanalino di coda Piacenza per riscattare la bruciante sconfitta dell’andata. Promette scintille la sfida tra Pesaro ed Urania Milano, così come il match tra due formazioni in buona forma come Avellino e Brindisi. Verona cerca l’aggancio alle prime sul campo di Cento, mentre Torino-Orzinuovi mette in palio due punti pesanti per tenere acceso il sogno play-in. Chiude il programma la sfida salvezza tra Cremona e Vigevano.

Classifica: Rimini 34; Udine e Cantù 32; Cividale* 30; Milano e Verona 26; Rieti, Fortitudo ed Avellino 24; Forlì e Pesaro 22; Torino, Orzinuovi e Brindisi 18; Livorno*, Cremona e Vigevano 14; Cento e Nardò 12; Piacenza 6 (* una gara in più).

v. r.