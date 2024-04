La Libertas surclassa il fanalino di coda Caserta per 69-86

Livorno, 7 aprile 2024 - Prova di forza della Libertas che espugna il PalaPiccolo di Caserta battendo per 69-86 la Paperdi. Apparentemente e sulla carta avrebbe dovuto essere una passeggiata per i ragazzi di Andreazza, scesi in Campania forti del secondo posto in classifica, per affrontare il fanalino di coda del girone. Invece è stata shock la partenza di Fratto e compagni, costretti a inseguire per lunghi tratti del match. Fino alla svolta. Decisivo il terzo quarto. Un ruggito che in numeri si traduce in un parziale di 0-12 che ha stroncato le velleità dei padroni di casa di far scivolare la Libertas. Una vittoria fondamentale per gli amaranto, in vista del recupero di mercoledì sera alle 20.30 contro Geko Sant’Antimo. Perché se l’accesso ai playoff è blindato da settimane, ancora incerto il piazzamento nel tabellone di post season, a seconda dell’arrivo alla 34esima giornata. Ovvero il derby infuocato con il cugini rivali della Pielle capolista.

STARTING FIVE CA: Pagano, Alibegovic, Vitale, Cavallero, Paci (all. Dell’Imperio) LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

Nel primo quarto è la Libertas la prima a segnare con Allinei. Prima Cavallero, poi Fantoni e 4-4 al secondo minuto. Gli amaranto però subiscono un pesantissimo parziale di 10-0 a causa dei canestri a ripetizione di Paci, Pagano e Cavallero (14-4). Torna a far punti la LL con Ricci, tripla importantissima (14-7). Padroni di casa che al settimo volano sul +11 con Vitale (19-8). Libertas in bambola, che si aggrappa a Tozzi: due canestri fondamentali per rimanere agganciati in chiusura di quarto (24-17). Nel secondo quarto, Allinei-Cavallero-Allinei. La Libertas torno sotto e torna forte sul -4 al 13’ (26-22). Caserta torna sul +7, sul ribaltamento, per poi ridurre il gap a un possesso di vantaggio causa liberi concessi a Fantoni (2/2 e 26-24). Al 18esimo Paci e Alibegovic riportano la Paperdi sul +7 (37-30).

Greg Allinei, con sangue freddo, mette prima la tripla (vitale) del 37-33, poi il canestro del 39-35 in chiusura di quarto. Impressionante prestazione dell’esterno LL: 16 punti fino a qui, ispiratissimo. Squadre all’intervallo lungo sul 42-39 per Caserta Nel terzo quarto la Libertas ringhia e con Fantoni si porta sul -1 (42-41). Poi, tre triple a stretto giro: due di Sergio, una di Allinei (48-44). A metà terzo quarto, si consuma il ruggito del leone amaranto: 0-8 di parziale con due frigoriferi sganciati da Fratto e una schiacciata di un immenso Allinei. Libertas adesso avanti di un possesso (49-52) al 26esimo. Parziale che si alza sullo 0-10 con la perla di Amos Ricci (49-55). Crollo verticale di Caserta che prova a rialzarsi da un pesantissimo parziale di 0-12 incassato, dopo il canestro di Fantoni. E lo fa affidandosi ai liberi con Paci (55-61). Punteggio alla mezz’ora: 60-63 LL.

Nel quarto quarto i ragazzi di Andreazza sprintano sul +9 con i canestri di Buca, Tozzi e soprattutto con SaccaBomb (60-69). Addirittura il vantaggio lievita sul +14 con la bomba di Williams che vale il 62-76. Partita che a questo punto sembra essere stata indirizzata nel verso giusto da Fantoni e compagni, anche se con qualche fatica di troppo a piegare le resistenza del fanalino di coda del girone. Cavallero e Paci proprio non vogliono gettare la spugna per Paperdi, anche se la Libertas prende definitivamente il largo al 38esimo con la gemma dal perimetro di Bargnesi (68-86). Punteggio finale: 69-86.