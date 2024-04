"La Luiss affronta una sfida cruciale: la speranza di evitare la retrocessione"

San Giobbe a Roma, in casa della Luiss, per l’ottava giornata della fase ad orologio. Palla a due alle 18, arbitrano Dionisi, Puccini e Marzulli. "Siamo a tre giornate dalla fine e quindi in caso di vittoria di Orzinuovi e una nostra sconfitta saremmo a un passo dalla matematica retrocessione – ha detto Bassi (nella foto) alla vigilia –. Nella prima parte della settimana c’è stato più lo strascico del dispiacere della sconfitta con Rieti che non il pensiero alla situazione di classifica. Però ci stiamo allenando con serietà, provando a preparare una partita comunque complicata perché equivale a una finale sia per noi che per loro. Spero e credo che ci faremo trovare pronti".

La squadra non ha mollato: "C’è da essere orgogliosi di tante cose, nonostante la stagione difficile. La rimonta con Rieti è l’ennesima dimostrazione di quanto i ragazzi vadano oltre i loro limiti. Abbiamo recuperato solo con il coraggio e con il cuore. Abbiamo rimontato una partita senza senso cestistico perché il divario era veramente enorme e Rieti lo stava dimostrando sul campo. Peccato, perché potevano essere due punti importanti. Rieti ha vinto con merito, ma avremmo meritato anche noi per il lavoro, i sacrifici e le tante cose complicate che sono successe da agosto a oggi". Sull’avversaria di stasera: "Speriamo sia una partita a punteggio non troppo alto perché quando la Luiss può correre, giocare in campo aperto e in libertà, diventa una squadra di grande potenziale offensivo. La nostra transizione difensiva sarà fondamentale, i rimbalzi altrettanto. Se la Luiss inizia a dominare da quel punto di vista poi tutto diventa complicato. Loro specialmente in casa sono pericolosi e hanno inserito un giocatore come Cain che ha sempre giocato in campionati di alto livello e in coppe europee. Hanno il miglior marcatore del campionato e Cucci che reputo il miglior lungo italiano della A2 oltre ad un allenatore di straordinaria esperienza. Difficile ma non impossibile".