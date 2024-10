La matricola. Coach Di Chiara promuove Recanati: "Nessun dramma per il ko a Senigallia»

A Senigallia la Svethia Recanati ha conosciuto la prima sconfitta stagionale in un avvio comunque molto positivo avendo vinto 3 gare su quattro. "A Senigallia – ricorda coach Luca Di Chiara (foto Alfonsi) – siamo stati avanti per 30 minuti, quanto preparato è stato fatto abbastanza bene, si trattava della terza trasferta su quattro giornale: tutto ciò per dire che può capitare un calo fisico. Sul piano tecnico dobbiamo migliorare, ma è normale avere margini di crescita e non è il caso di fare allarmismi per questa battuta d’arresto". A ciò aggiungiamo che la formazione si è presentata da neopromossa. "E nessuno – dice – aveva pronosticato simili risultati. Siamo partiti molto bene, però ciò non cambia di una virgola l’atteggiamento: non ci siamo sentiti perfetti dopo tre successi e ora non facciamo drammi per la sconfitta". L’importante è crescere e registrare di gara in gara altri progressi. "Dobbiamo migliorare nella conoscenza reciproca, nel capire meglio il sistema difensivo e offensivo". Al via si è presentata una squadra neopromossa che ha fatto forza sul gruppo vincente dello scorso anno. "Questo facilita il compito di amalgamare i nuovi con il vecchio blocco. È importante per una neopromossa – conclude Di Chiara – fare affidamento su uno zoccolo duro e di affidamento".