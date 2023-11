La matricola si gode la vetta. Le Foxes con la vittoria di Torino conquistano il primato in Serie A2

Da neopromossa in Serie A2 Giussano sta facendo faville. Battuta Torino per 70-55, alla quinta giornata di campionato la formazione biancoblù si trova al comando della classifica.

"Godiamoci questo momentaneo primo posto che è per noi un risultato insperato - spiega coach Aldo Corno - quella di Torino era una partita psicologicamente difficile in quanto eravamo favoriti e quindi obbligati a vincere. Abbiamo faticato solo nei primi sei minuti di gioco, poi siamo venuti fuori alla grande raggiungendo anche 23 lunghezze di vantaggio. Le nostre avversarie hanno marcato faccia a faccia Klaudia Niedzwiedzka, per limitarla il più possibile. Lei ha segnato meno del solito ma è stata intelligente a giocare per la squadra e a catturare 18 rimbalzi. Tutto il gruppo ha dimostrato una notevole maturità in quanto abbiamo concluso l’incontro con cinque giocatrici in doppia cifra. Abbiamo giocato con continuità per 40 minuti. Sto tenendo tanti minuti in campo le lunghe in quanto non abbiamo cambi: Valentina Gatti ha dominato sotto canestro mostrando segnali di crescita. Giulia Manzotti, uno dei nostri principali terminali offensivi, ha fatto canestro sia da fuori che da sotto. Sono soddisfatto perché abbiamo disputato un’ottima gara sia in attacco che in difesa, trovando le alternative alla polacca Niedzwiedzka, che finora era stata sempre la nostra migliore realizzatrice. Non ci siamo tirati indietro quando c’era da colpire in contropiede ma nel complesso abbiamo giocato in maniera ragionata. L’unico problema che dobbiamo affrontare è che siamo corti nelle rotazioni, purtroppo Laura Meroni ha rotto il crociato di un ginocchio e starà fuori tutta la stagione. Una brutta tegola perché è la nostra unica ala piccola".