La Mens Sana cerca il colpo a Legnaia. Betti: "Attenzione e concentrazione"

Prima trasferta stagionale per la ‘Note di Siena’ Mens Sana che oggi alle 18 gioca in casa dell’Olimpia Legnaia. Per coach Paolo Betti (nella foto) e i suoi un impegno difficile contro una formazione esperta che vorrà riscattare la sconfitta alla prima giornata.

"Si tratta sicuramente di una partita difficile – dice Betti alla vigilia – in un campo che mi aspetto molto caldo anche perché sono alla prima in casa della stagione. Ci terranno a fare bene per riscattare il ko della prima giornata a Lucca e perché sono una buona squadra. Servirà quindi concentrazione ed attenzione da parte nostra per provare ad essere competitivi". Betti poi parla ancora dell’avversario, che conosce bene anche perché la Mens Sana l’ha affrontato in amichevole poche settimane fa. "Legnaia ha un ottimo mix tra giocatori giovani ed esperti e anche un roster lungo con rotazioni importanti. Sono quindi anche molto imprevedibili – ha sottolineato l’allenatore della ‘Note di Siena’ -. Contro Arezzo abbiamo vinto ma sappiamo che dobbiamo crescere molto sotto tutti gli aspetti già a partire da questa partita". La rimonta subita nel terzo quarto sette giorni fa ha infatti fatto capire che logicamente il lavoro da fare una squadra in gran parte nuova è ancora lungo. "In difesa dobbiamo conoscerci meglio e aiutarci di più per evitare gli errori della prima partita ma stiamo lavorando molto". La buona notizia arriva dall’infermeria visto che le condizioni di capitan Pannini e del centro Ragusa sembrano in miglioramento dopo l’impiego part time contro Arezzo all’esordio. "I ragazzi si stanno allenando bene pur nella gestione di un paio di acciacchi (Neri su tutti, ndr). Abbiamo bisogno di tutti perché la prossima settimana sarà difficile in quanto avremo il primo turno infrasettimanale contro Cecina. È un momento in cui le partite ravvicinate sono tante e non di danno il tempo di goderti una vittoria o stare troppo male per una sconfitta – conclude Betti -. Cecina è una squadra molto forte che ha fatto la finale per salire ma tutti gli avversari in questo campionato sono competitivi". La Mens Sana intanto ha annunciato che anche nella stagione 24/25, Neomedica Siena sarà il partner dei biancoverdi per quanto riguarda la prevenzione e la tutela della salute. "Neomedica ha accompagnato il nostro progetto fin dagli albori e ringrazio i vertici della struttura per il supporto che ci ha sempre fornito risultando per noi un partner fondamentale per lo sviluppo della nostra attività" così il dg della Mens Sana Basketball Riccardo Caliani.