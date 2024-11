La Mens Sana chiede strada a Lucca. Betti: "Servirà grande concentrazione"

Torna in campo stasera la ‘Note di Siena’ Mens Sana che attende al PalaEstra alle 21,15 Lucca, una delle favorite del girone. A presentare la sfida poco prima dell’utimo allenamento della settimana l’allenatore della Mens Sana Basketball, Paolo Betti (nella foto), che si aspetta una conferma rispetto a quando visto ultimamente dai suoi anche se l’avversario è di prim’ordine. "Servirà arrivare al match molto concentrati perché i nostri avversari hanno molto talento offensivo e hanno fatto bene in questo inizio di stagione" ha detto Betti ieri sera. Poi su cosa tatticamente ha chiesto ai suoi di migliorare. "Abbiamo lavorato bene sugli avversari e in generale su noi stessi. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro cercando di migliorare soprattutto l’aspetto difensivo che in qualche occasione non è stato eccellente. Mi aspetto dai ragazzi una gara importante sotto tutti i punti di vista". Secondo Betti non c’è pericolo che i successi su Cecina, La Spezia, San Miniato e Castelfiorentino rilassino troppo l’ambiente. "Sicuramente c’è molto entusiasmo dopo quattro vittorie di fila – ammette l’allenatore della ‘Note di Siena’ – ma non credo sia un rischio. Sicuramente dobbiamo essere intelligenti a provare a sfruttare al meglio e a nostro favore l’ambiente molto carico e la fiducia che deriva da queste vittorie consecutive. Ma siamo ben consapevoli che siamo appena all’inizio del campionato e resta ancora molto da fare". Senza ancora il giovane play Tilli, out per un problema muscolare nelle ultime due uscite, Betti deve gestire le situazioni legate a due elementi chiave del roster, alle prese con degli acciacchi di vecchia data. "La squadra sta abbastanza bene direi. Neri e Pannini da un po’ di tempo si portano dietro i rispettivi problemi imparando a conviverci. Ma sono due giocatori che ci danno una grande mano anche se possono essere solo a mezzo servizio". Infine sul pubblico, che anche quest’anno è un fattore determinante per i biancoverdi sia in casa che in trasferta. "Speriamo che nonostante il giorno e forse anche l’orario non esattamente usuali ci possa essere tanta gente a sostenerci perché abbiamo bisogno di loro. Sperando ovviamente – ha concluso Betti - di regalare ai nostri tifosi una bella serata". Annunciata intanto una nuova partnership dal club di Viale Scalvo: si tratta di con Audiolife azienda leader specializzata nella ricerca di soluzioni uditive a misura di ogni paziente presente in Strada di Santa Eugenia a Siena e in Piazza Mazzini 3 a Poggibonsi, oltre che in tanti altri comuni della Toscana. Guido De Leo