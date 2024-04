La Mens Sana ci prova, il Costone c’è. Battaglia vera: la spuntano i gialloverdi

MENS SANA

78

COSTONE

82

MENS SANA: Brambilla, Pannini 17, Iozzi 9, Marrucci 5, Figus ne, Puccioni, Sabia 7, Cucini 2, Perinti ne, Prosek 16, Masini ne, Tognazzi 22. Allenatore Betti.

COSTONE: Banchero, Tognazzi ne, Ceccarelli, Radchenko 6, Massari ne, Terrosi 8, Banchi 19, Zeneli 6, Piattelli ne, Ondo Mengue 15, Bruttini 9, Nasello 19. Allenatore Tozzi.

Arbitri: Delialissi, Cavasin.

Parziali: 25-27, 45-48, 60-63.

Note – Spettatori 1459.

SIENA – Davanti ad un PalaEstra gremito il derby va ancora al Costone. Rispetto all’andata però è stata una stracittadina diversa, emozionante ed tirata fino alla sirena. Già l’avvio era stato equilibrato, con Tognazzi che segnava la tripla del 5 pari (3’). Nasello, Pannini e Banchi nelle successive due azioni imitano il 42 di casa, 8-11. Ondo Mengue è un rebus per la difesa di Betti ma ancora una tripla, sempre di Pannini da il primo vantaggio alla Mens Sana, 15-14 (7’). Entra nel match anche Prosek, ma dall’altra parte c’è Bruttini 20-21 a. Al primo intervallo sono gli ospiti a tenere il vantaggio grazie ad Ondo Mengue (11 in 10’) ma una tripla sulla sirena di Pannini tiene la Mens Sana viva. Nel secondo quarto il Costone prova ad aumentare il margine ma Tognazzi c’è: 33-34 al 15’. Sempre il 42 riporta avanti i suoi. Le triple di Banchi aprono la difesa ma anche l’attacco ha i giri alti, +3 a 1’16’’ dall’intervallo lungo. Due triple di fila di Terrosi e Banchi unite ad un paio di attacchi troppo frenetici valgono il nuovo vantaggio gialloverde. Sabia e Iozzi segnano subito al rientro, ma Banchi impatta dalla lunetta. Un (evitabile) antisportivo di Iozzi costa 5 punti e soprattutto sposta l’inerzia, +8 Costone. In attacco la squadra di casa non gira più e la capolista ne approfitta. Betti chiama time out ma l’emorragia prosegue, +12 e parziale aperto di 12-0 rotto solo da Tognazzi, 51-61 al 28’. Una fiammata biancoverde negli ultimi 120’’ vale almeno il ritorno al -3 con cui si le due squadre vanno all’ultimo stop. Nasello sblocca i suoi dopo con 5 punti, 61-68. Replica Tognazzi, -2. Zeneli incappa nel quinto fallo, Tognazzi fa 68-69. La squadra di Tozzi si affida a Nasello e Ondo Mengue per tenere la mani sul match. La bomba di Iozzi da il vantaggio (72-71) ma è una gioia di breve durata, visto che dall’altra parte c’è il solito Nasello seguito da Bruttini, +3 Costone. Un’altra palla persa costa il +5 gialloverde a 2’38’’ dalla fine. Marucci fa 2/2, poi Prosek segna il gioco da tre punti che vale la parità a 1’14’’ ma il canestro di Bruttini gela il PalaEstra. Nell’ultimo possesso Pannini sbaglia da sotto, Banchi fa 1/2. Un antisportivo di Terrosi non serve a rimettere in gioco la Mens Sana visto che Tognazzi sbaglia entrambi i liberi. Vince il Costone.

Guido De Leo