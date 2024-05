La Mens Sana e il Costone verso la terza sfida. Tognazzi: "Riproviamoci". Bruttini: "Più cinici"

Autore di 27 punti Vittorio Tognazzi (nella foto) è stato il mensanino più efficace nella bollente serata del PalaOrlandi. Uno dei grandi ex di giornata ha parlato dopo la gara che ha rimesso la serie in perfetta parità. "Come era stata dura in gara 1 così lo è stata gara 2 – ha detto il numero 42 – il Costone è una grande squadra e ha provato a darci un paio di strapponi ma siamo sempre rimasti a contatto". La stanchezza fisica e mentale è grande ma lo è anche la consapevolezza di essere all’interno di una serie molto più equilibrata di quanto dica invece la differenza di roster. "Adesso stacchiamo qualche ora e poi pensiamo a gara 3 – ha proseguito Tognazzi -. Ci abbiamo messo tanto cuore, di gambe è stata dura perché giocare contro una squadra così fisica è dispendioso però siamo stati bravi".

La vittoria di mercoledì sera è la stata la prima di una squadra ospite a Montarioso. "È la loro prima sconfitta in casa della loro stagione, è vero. Abbiamo fatto un grande lavoro ma paradossalmente non abbiamo ancora fatto niente e di questo ne siamo ampiamente consapevoli. Tra pochi giorni ci riproveremo stavolta in casa nostra". Il consueto finale è per i tifosi che sia nel settore ospiti del PalaOrlandi che davanti al maxischermo del PalaEstra hanno fatto sentire tutto il calore di cui sono capaci. "I tifosi? Abbiamo vinto anche grazie a loro, senza dubbio. Ci aiutano a dare sempre il massimo anche nelle difficoltà. La serata è bellissima per noi ma soprattutto per loro, che sono qualcosa di incredibile".

La festa a fine partita da parte dei supporters biancoverdi nel settore ospiti è lo specchio dell’unione di intenti di quest’anno. "Questa è la cosa più bella sinceramente e per me anche inaspettata – aveva invece detto coach Paolo Betti sul tema -. Mi da una soddisfazione immensa vedere che abbiamo creato questo entusiasmo tra la nostra gente come, mi dicono in tanti, ai tempi della serie A".

"E’ stata una bella partita – le parole invece del presidente Francesco Frati – grandissimo merito ai ragazzi e a chi li allena perché oggi abbiamo cercato di sparigliare un po’ le carte e alla fine ci siamo riusciti. La nostra gente? Ha una grande passione e ama molto la maglia. È stata una giusta ricompensare per tutti i chilometri che hanno fatto quest’anno. Ci sono ancora due o tre partite ma adesso è giusto che si godano questa vittoria".

Guido De Leo