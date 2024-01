La Mens Sana non vuole fermarsi più. Sesta vittoria di fila, Carrara travolta

CMC CARRARA

81

MENS SANA

98

CARRARA: Russo 10, Suriano 16, Sequani 19, Fiaschi 8, Mancini, Toppetti n.e., Tedeschi 8, De Angeli 2, Cirillo 4, Pipolo 14, Nannetti. Allenatore Bertieri.

MENS SANA: Brambilla 2, Pannini 16, Iozzi 14, Giorgi 3, Marrucci 12, Figus ne, Puccioni ne, Sabia 11, Cucini 1, Savelli ne, Prosek 19, Tognazzi 20. Allenatore Betti.

Parziali: 14-28, 35-48, 58-74.

CARRARA – Sesta vittoria di fila per la Mens Sana che chiude un tour de force impegnativo con un altro successo largo giunto in trasferta.

A Carrara, campo storicamente non facile, i biancoverdi, in fiducia dopo tre belle affermazioni ravvicinate, partono molto bene sfruttando Prosek, 4-7. Tognazzi è in scia e la formazione di Betti arriva a toccare presto il +12 (8-20) grazie al suo numero 42 e a Iozzi. La grande fluidità offensiva arma la mano anche del capitano Pannini che piazza la bomba del 10-23. Nel finale di primo quarto Prosek e Marrucci ‘doppiano’ Carrara, 14-28 al 10’.

Nel secondo parziale parte bene Giorgi, che sigla il +16 in avvio. Carrara a quel punto però ha un sussulto di orgoglio e inizia a segnare con maggiore continuità: al 16’ è infatti 26-38. Nonostante Pannini e Tognazzi il divario arriva sotta la doppia cifra di vantaggio per la Mens Sana, sul 32-39. La lucidità della formazione di Betti, che rispetto alle ultime uscite recupera almeno Brambilla, è però importante per tornare a rimpinguare il margine che a metà sfida è di 13 punti. Nel terzo parziale Prosek tocca quota 50 subito seguito da Sabia, 38-52. I padroni di casa tentano di rientrare ma prestano il fianco all’attacco senese, anche ieri in serata di grazia: 45-61 a metà tempo.

Uno scatenato Prosek segna il +20 che spacca in due la gara. La Mens Sana infatti azzanna il malcapitato carrarini toccando quota 70 a 2’40’’ dalla sirena. Russo e compagni si riavvicinano ma dopo 30’ la ‘Note di Siena’ è comunque avanti con un margine discreto, 58-74. Il tentativo di rimonta degli apuani da timido diventa concreto e complice un calo di tensione dei biancoverdi arriva a -9 dopo 2’ del quarto parziale. Russo fallisce da sotto il -7 e viene punito dalla Mens Sana che in contropiede torna a +12 con Tognazzi. Un bell’appoggio di Iozzi, servito da Marrucci, segna il punto numero 87 che vale un altro +12 a 3’22’’ dalla sirena. Prosek, ancora determinante, mette sostanzialmente i definitivi titoli di coda al match che termina con un significativo +17. Adesso il turno di riposo, poi il ritorno in campo sabato 3 febbraio contro Pino Firenze al PalaEstra.

Guido De Leo