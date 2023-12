La Mens Sana ‘Note di Siena’ riparte. E’ la Synergy il prossimo ostacolo

È una settimana importante questa per la Mens Sana Basketball. L’annuncio del main sponsor ha aumentato il già discreto entusiasmo che si respirava intorno ai biancoverdi che nonostante il brutto ko di sabato scorso a Firenze sono ancora in prima posizione (seppur in coabitazione con altre squadre) nel girone B di serie C Toscana. Da domenica, quando alle 18 arriverà al PalaEstra la Synergy di San Giovanni Valdarno, sulle maglia di capitan Pannini e compagni comparirà la scritta ‘Note di Siena’, il marchio del gruppo Mac del presidente Gianluca Rotondi a cui la società si è legata per tre anni. ‘Note di Siena’ andrà ad irrobustire il gruppo di sponsor (ieri si è aggiunta anche Autoricambi Master) che contribuisce a dare linfa vitale alla nuova società nata la scorsa estate dallo spin off dalla Polisportiva Mens Sana 1871. ‘Note di Siena’, brand che aprirà nelle prossime settimane un negozio in centro città, fa parte come detto del gruppo Mac, composto da 16 aziende e oltre 300 dipendenti per 30 milioni di fatturato, e che per stessa voce di Rotondi intende investire ancora molto su Siena e il suo territorio. I tifosi biancoverdi, accorsi in massa mercoledì sera alla presentazione della partnership, sperano dunque che ciò porti ad una stabilità finanziaria che permetta al club di ricostruire una compagine ancora più forte e di scalare, passo dopo passo, le categorie dilettantistiche per avvicinarsi quanto meno un po’ al livello della Mens Sana prima del secondo fallimento datato ormai quasi quattro anni fa. Tornando ad aspetti più tecnici, quello di domenica sarà il penultimo turno del 2023: l’anno solare infatti si chiuderà mercoledì 20 alle 21 a Livorno in casa della Fides.

g.d.l.