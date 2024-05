La Mens Sana ottiene il riscatto contro il Costone. Lotta punto su punto: la serie torna in parità

COSTONE

72

MENS SANA

74

COSTONE: Brocco ne, Banchero 8, Tognazzi A. ne, Ceccarelli, Radchenko 5, Terrosi 7, Banchi 7, Zeneli 4, Piattelli ne, Ondo Mengue 8, Bruttini 14, Nasello 19. Coach: Tozzi.

MENS SANA: Brambilla, Pannini 11, Iozzi 4, Giorgi 7, Marrucci 7, Figus ne, Puccioni 6, Sabia 2, Cucini 2, Perinti ne, Prosek 8, Tognazzi V. 27. Coach: Betti.

Arbitri: Cavasin, Baldini.

Parziali: 22-19, 45-39, 61-62.

SIENA – La Mens Sana vince gara-2 per 74-72 e impatta la serie derby di finale con il Costone al termine del più vibrante degli incontri. Una partita decisa in volata, come testimonia il punteggio: i biancoverdi hanno avuto il merito di non mollare, sfruttando poi la serata no del Costone. Il canestro della vittoria è di Marrucci: è stato lui a trovare i due punti che hanno regalato il successo alla Note di Siena dopo che Terrosi, dalla parte opposta, aveva impattato le sorti dell’incontro a quota 72. Equilibrio. Questa la parola chiave di una partita che, per la cronaca, ha visto la Mens Sana accelerare il ritmo sin dalle battute inziali del match, caricata anche dalla bomba di Tognazzi (27 per lui). Nasello e Banchero rispondevano conducendo al vantaggio il Costone che, nel primo quarto, toccava il +7 (14-7), anche per effetto di alcune forzature dei biancoverdi. Il primo periodo si chiudeva con il Costone avanti di 3 lunghezze a testimonianza del grande equilibrio in campo. Che aumentava, così come l’intensità del match, nel secondo quarto. Prima parità sul 24-24 dopo una bomba di Tognazzi. Poi un break di 6-0 per il Costone, interrotto da una tripla di Giorgi, uomo della provvidenza per la Mens Sana. All’intervallo lungo ancora +6 per il Vismederi che sfruttava due liberi di Radchenko. L’inerzia cambia nel terzo quarto quando coach Betti si affida al quintetto piccolo (Pannini, Tognazzi, Puccioni, Marrucci e Iozzi). Parziale di 13-0 per la Mens Sana che trova il sorpasso. Ma sul 52-46 si accende Banchi con due triple impattava nuovamente. L’intensità tocca livelli massimi, con continui sorpassi e controsorpassi. Si arriva a 3“ dalla fine con Marrucci a canestro: 1-1 e serie aperta.

AF