La Mens Sana pensa a Monsummano. Puccioni: "Il mio ritorno? Emozionante"

La ‘Note di Siena’ Mens Sana lavora tutte le sere al PalaEstra, dopo la bella vittoria su Pino Dragons, utilissima in chiave seconda fase, è in vista del match di sabato sera alle 21 in casa di Monsummano. Una sfida senza pressione per Pannini e compagni, già certi del primo posto nel girone e di partire con cinque vittorie nel girone a otto della seconda fase, ma da affrontare con la testa giusta per evitare brutte figure. Riguardo all’infermeria, sembra difficile il recupero del play Brambilla, out contro Firenze per un problema muscolare che sarà valutato costantemente fino alla palla a due.

In provincia di Pistoia ci sarà invece sicuramente Puccioni (nella foto), rientrato sabato sera dopo quasi due mesi fuori. "Sono molto contento di essere tornato a giocare contro Pino Firenze – ha detto la guardia prima dell’allenamento di ieri -. È stato davvero emozionante perché il campo mi mancava dopo un stop piuttosto lungo e tanto tifo ma dalla panchina senza poter dare una mano".

Il suo rientro in questa fase sarà parziale per poi provare a riaverlo al top dal 3 marzo. "Ho provato a dare il mio contributo, per quello che posso in questo momento, ma era importante vincere per la squadra in chiave seconda fase. Siamo una formazione giovane, ogni gara deve essere un miglioramento e un passo in avanti per la fase successiva della stagione quando giocheremo contro delle corazzate. Se restiamo questi con la stessa voglia e volontà secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni. Continuiamo così a portare ogni volta un mattoncino in più".

Il numero 17 biancoverde torna poi a parlare dell’ultima sfida e della cornice che c’era. "Sabato sera è stato bellissimo. Un palazzetto così pieno che ci ha dato delle sensazioni incredibile. Spero quel calore ci sia anche nella seconda fase perché è un aspetto che a noi da una carica incredibile. È la cosa che ci serve – ha concluso ex Cecina e Montecatini - il sesto uomo in campo che ci aiuta quando siamo in difficoltà".