La Mens Sana pensa alla stracittadina. Obiettivo riscattare il ko dell’andata

Inizia oggi la settimana di allenamenti della ‘Note di Siena’ Mens Sana dopo qualche giorno libero concesso ai suoi da coach Paolo Betti all’indomani della vittoria in casa dei Dragons Prato. L’obbiettivo è quello di arrivare alla stracittadina di sabato alle 20,45 contro il Costone nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Praticamente impossibile pensare di ribaltare il pesantissimo -22 del PalaOrlandi e quindi di scavalcare i gialloverdi in testa alla graduatoria, ma c’è grande voglia nell’ambiente biancoverde di dimostrare che quella che venne travolta poche settimane fa segnando meno della metà dei punti che abitualmente Tognazzi e compagni producono, non era la vera Mens Sana. Vincere con qualsiasi risultato servirebbe a blindare però il secondo posto dagli assalti di San Vincenzo. Indipendentemente dal fatto di chiudere al secondo o al terzo posto per la ‘Note di Siena’ l’avversario nella semifinale playoff saranno proprio i livornesi, attualmente terzi a -2 dai biancoverdi. Gli scontri diretti contro Bianchi e compagni sono in perfetta parità come dimostra il +6 senese sulla costa e la recente vittoria di 5 al PalaEstra della formazione di coach Baroni. In caso di conferma dell’attuale seconda piazza la squadra di Betti avrà il vantaggio del fattore campo. La poule promozione si chiuderà domenica 14 alle 18 con la trasferta a Sansepolcro, dalla settimana successiva semaforo verde per la post season: domenica 21, mercoledì 24, domenica 28 aprile, mercoledì 8 e domenica 12 maggio sono le date delle semifinali, che si giocano al meglio delle cinque gare. La finale, con le stesse modalità, invece si disputerà domenica 19, mercoledì 22, domenica 26, mercoledì 29 e domenica 2 giugno.

Guido De Leo