La Mens Sana piega il Pino Firenze. Successo pesante per i biancoverdi

MENS SANA

79

PINO DRAGONS

67

MENS SANA: Brambilla ne, Pannini 8, Iozzi 9, Giorgi, Marrucci 11, Figus ne, Puccioni 2, Sabia 6, Cucini 4, Savelli ne, Prosek 22, Tognazzi 17. Allenatore Betti.

PINO FIRENZE: Santin 12, Marotta 7, Carducci 5, Morales Lopez 3, Corradossi 12, Castelli 9, Forzieri 7, Landi, Raggini ne, Balestra, Salvetti, Borsetti. Allenatore Miniati.

Parziali: 16-14, 33-31, 60-47.

SIENA – Nella serata dedicata a Crespi la Mens Sana, ieri priva dell’infortunato Brambilla, fa il suo dovere e batte Pino Firenze conquistando due punti molto pesanti in ottica seconda fase. In avvio la formazione di Betti era partita un po’ contratta sbagliando un paio di appoggi semplici. IL 4-0 iniziale degli ospiti firmato Corradossi è riequilibrato da un parziale biancoverde aperto da Tognazzi. Il match è frenetico: sul 9 pari (6’) Betti chiama time out per sistemare qualcosa in un attacco a volte troppo confusionario da parte dei suoi. Il minuto di sospensione sortisce l’effetto sperato visto che arriva un altro break di 7-0. Buona però la reazione fiorentina alla prima spallata senese: dopo 10’ Mens Sana avanti di due lunghezze. Il clima al PalaEstra è particolarmente caldo e i tifosi, protagonisti anche di un nobile striscione in memoria di Mulinacci ("Siena ha perso un figlio, buon viaggio Laerte"), trascinano la squadra al +5 ma Pino non molla affatto. La sfida di Viale Sclavo resta infatti molto equilibrata. Puccioni, al rientro dopo più di mese, e compagni, vengono sorpresi dal tiro pesante di Pino Firenze che dopo una fase di difficoltà torna a -3 al 18’. Tognazzi risponde con la stessa moneta prima che Castelli sulla sirena rimetta ancora Pino ad un solo possesso di distanza. Al rientro dall’intervallo lungo segna subito Prosek, seguito dalla tripla di Tognazzi. La tripla di Pannini vale il massimo vantaggio, 43-31 e sempre lo stesso capitano da un’altra spallata ai Dragons, 50-38 a metà terzo parziale. Iozzi e Marotta emulano Pannini negli attacchi successivi, ma Siena resta avanti con ampio margine, +15 (28’).

Il quarto parziale si apre con i padroni di casa avanti di 13 punti e decisi a chiudere presto la pratica. Marrucci infatti segna 5 punti di fila ma poi arriva l’ennesima reazione di Pino che torna in gara, -8. Sabia da sotto e Marucci dopo un ottimo rimbalzo rimettono la doppia cifra di distanza tra le due formazioni (69-59). A tre minuti dalla sirena la tripla di Iozzi e il canestro di Prosek (75-63) mettono una l’ipoteca al successo prezioso. La prossime due gare contro Monsummano e Don Bosco Livorno saranno a questo punto poco più che allenamenti.

Guido De Leo