La Mens Sana prepara lo scontro con Quarrata. Belli: "Loro sono forti. Per noi è come una finale"

Col morale alto in seguito alle tre vittorie di fila la Note di Siena si allena in viale Sclavo per preparare il match di domenica sempre in casa, contro Quarrata. Quello contro i pistoiesi è uno scontro diretto vitale in chiave sesto posto. In caso di successo e contemporanea sconfitta di Arezzo a San Miniato la strada verso la seconda fase diventerebbe in discesa. "La vittoria nel derby l’abbiamo fortemente voluta, prima di tutto durante gli allenamenti della scorsa settimana, riuscendo poi a portarla a casa al termine di una sfida molto combattuta. E’ stata una bella soddisfazione per noi e per i tifosi ma adesso dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo vinto due partite di fila contro due squadre forti con cui all’andata avevamo perso". Così il play della Mens Sana Andrea Belli. "Questo ci deve dare la consapevolezza che possiamo competere con chiunque e che questo ultime tre partite sono fondamentali. Dovremo quindi approcciarle nel modo migliore per vincerne il più possibile". Dopo la pausa qualcosa sempre essere cambiato. "Abbiamo attraversato, qualche partita fa, un momento meno brillante in cui ci siamo parlati e detti che dovevamo affrontare le partite con ancora più voglia di vincere. Ci siamo guardati in faccia e siamo riusciti a tirare fuori una grinta incredibile che si è vista sul parquet e che è stata determinante nelle ultime due partite. All’andata a Quarrata giocammo una delle peggiori partite della stagione, senza dubbio. La loro posizione (al settimo posto, a meno due dalla stessa Mens Sana, ndr) secondo me non è veritiera perché a mio avviso sono una delle tre squadre più forti del campionato con un organico quasi da categoria superiore. Ci aspetta quindi una partita difficilissima nella quale però dobbiamo cercare di dare il massimo perché è praticamente è una finale". Sabato al PalaEstra si respirava una atmosfera incredibile. Ma non è una novità. "Il nostro pubblico è la nostra forza, il sesto uomo in campo sia in casa che in trasferta – ha concluso Belli -. Non possiamo fare altro che ringraziarli dando il massimo in campo". In occasione della partita di domenica alle 18 al PalaEstra contro Dany Basket Quarrata, la biglietteria sarà aperta a partire dalle 17.

Guido De Leo