La Mens Sana raddoppia. Dopo Tognazzi, ecco Sabia

Dopo il rinnovo di Tognazzi arriva un’altra conferma in casa Mens Sana Basketball, ovvero quella di Alessio Sabia. "Sono davvero molto contento – ha detto il lungo dopo la firma –. Ho ancora negli occhi tutti i tifosi che dopo gara5 contro il Costone, nonostante non avessimo vinto, ci hanno aspettato al palasport per salutarci. Giocare nella Mens Sana, per questi colori e per tutti questi tifosi è motivo di grandissimo orgoglio. Ringrazio il dg Caliani, il presidente Frati e coach Betti per la fiducia. Ad ora non sappiamo ancora la categoria che giocheremo mi metto a totale disposizione della squadra".

L’annata appena trascorsa è stata bellissima. "Una stagione meravigliosa, peccato non aver vinto gara5 del PalaOrlandi, ma se ripenso a tutto il percorso che abbiamo fatto direi che abbiamo messo in piedi qualcosa di eccezionale. Fin da agosto abbiamo lavorato duro giorno dopo giorno per mettere in atto quello che coach Betti voleva. Abbiamo costruito un gruppo fuori dal campo straordinario e nonostante i pronostici abbiamo superato corazzate per poi andarci a giocare la finalissima. Una stagione dove uno dei traguardi più importanti, come ha già detto Tognazzi, è stato quello di far riappassionare la gente a questa maglia, a questo posto e a questi colori".

Nella prossime ore intanto arriverà il primo acquisto: sarà Pucci, ex Virtus e Castelfiorentino.

Guido De Leo