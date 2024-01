La Mens Sana riabbraccia un amico speciale. Sabato 3 febbraio sarà il ‘Marco Crespi day’

Marco Crespi torna alla Mens Sana per riabbracciare Siena e tutti i suoi tifosi. Sabato 3 febbraio, in occasione della partita con Pino Firenze (palla a due alle 20,30), ci sarà modo di salutare e applaudire un personaggio rimasto nel cuore di tutti i tifosi mensanini. È il ‘Marco Crespi day’, come è stato ribattezzato dalla Mens Sana: una giornata con diversi appuntamenti, tra riunioni tecniche con gli allenatori della Mens Sana e sedute di lavoro con i giovani biancoverdi, fino all’evento clou, alle 20 prima del match con Pino, con coach Crespi che saluterà il pubblico senese direttamente dal parquet del PalaEstra. Un evento che ha già riscosso grande successo sui social a testimonianza del grande affetto della piazza per Crespi. Marco Crespi (nella foto) è infatti il coach che nella stagione 2013/14, quella che portò del primo fallimento della società soprattutto in relazione alle vicende relative all’inchiesta ‘Time Out’, condusse la Mens Sana a un’incredibile finale scudetto persa all’ultimo atto: era il 28 giugno e l’Olimpia Milano di coach Luca Banchi vinse gara 7 per 74-67. A quasi 10 anni di distanza, coach Crespi torna in Viale Sclavo. "Penso ogni giorno a Siena e non vedo l’ora di tornare – ha detto Crespi -. Ho vissuto tante emozioni. Di campo, attorno al campo. A Siena ho passato 2 anni che sono più di un’esperienza di vita. Ritornare sarà speciale". Crespi è oggi responsabile tecnico del settore giovanile dell’Aquila Basket Trento. "Siamo felicissimi di poter ospitare coach Marco Crespi – ha sottolineato il presidente della Mens Sana Francesco Frati -. Ci tengo a ringraziarlo per aver accettato il nostro invito, la cui presenza riempirà di emozione i cuori di tanti tifosi della Mens Sana. Quella stagione, giustamente ricordata come #somethingdifferent, è stata infatti emblematica nel dimostrare quanto l’unità di intenti e la capacità di fare squadra possano essere determinanti per ottenere risultati sportivi ben al di sopra delle aspettative".

AF