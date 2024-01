La Mens Sana riparte nel modo giusto. Pondedera domata e primato più solido

MENS SANA

77

PONTEDERA

67

MENS SANA: Brambilla ne, Pannini 5, Iozzi 10 , Giorgi 13, Marrucci 6, Figus ne, Puccioni ne, Sabia 6, Cucini 4, Savelli ne, Prosek 11, Tognazzi 22. Allenatore Betti.

JUVE PONTEDERA: Ferrati ne, Regoli 13, Lucchesi 1, Fiore 2, A. Maltomini 18, G. Maltomini 4, Lemmi 14, Chidera ne, Granchi, Minteh 10, Lazzeri. Allenatore Parcesepe.

Parziali: 19-25, 46-38, 62-56.

SIENA – Buona la prima dell’anno per una Mens Sana che, pur senza Puccioni e Brambilla e con Iozzi recuperato in extremis, gioca una gara tutto cuore contro una ostica Juve Pontedera consolidando il primato nel girone B di serie C. Gli avversari un po’ di paura a dire il vero l’avevano messa specie in avvio. L’8-2 biancoblù infatti puniva una Mens Sana poco lucida e lenta a rientrare in difesa. Sotto di otto punti coach Betti chiama il primo time out. Dal minuto di sospensione esce una squadra più attenta che piazza un 5-0 che la rimette in carreggiata. Tognazzi segna la parità a quota 14 (6’) ma sono ancora gli ospiti a scavare un buon margine nei restanti minuti del primo quarto, soprattutto grazie al tiro pesante: 16-25. Tognazzi accorcia per il -6 dei minuti 10’. Con un approccio più reattivo i biancoverdi tornano a contatto grazie ad un protagonista inatteso, Giorgi, che segna 6 punti di fila. Il primo vantaggio della serata è firmato da Sabia (15’). Ma è sempre Giorgi il più caldo visto che mette dentro un’altra bomba che vale +6 senese. Pontedera segna quattro punti di fila ma lascia ancora troppo spazio al numero 8 della Mens Sana, in serata di grazia dalla lunga. A metà gara, pur nelle difficoltà di un roster ridotto, i padroni di casa sono avanti di otto. Al rientro dagli spogliatoi la Note di Siena riprende come aveva concluso, scavando un buon margine, 53-44 a metà tempo. Minteh sotto canestro è un fattore e permette a Pontedera di rientrare ancora una volta, +3 Siena. Maltomini da tre avvicina nuovamente i suoi ma la formazione di Betti seppur con le rotazioni corte all’osso stringe i bulloni in difesa e riesce a chiudere il terzo quarto con un margine di sei punti. L’inizio del quarto finale è però complesso. La stanchezza inizia a farsi sentire e l’attacco logicamente perde di fluidità. Pontedera non è molto più efficace per fortuna dei biancoverdi, 65-60 a 5’ dalla sirena. Lo 0/2 dalla lunetta di Iozzi (sul +6) è pesante ma Prosek e Tognazzi rimettono subito le cose a posto, +8 a 2’ dalla fine. E’ allungo decisivo visto che Pontedera, complice anche un tecnico a Lemmi, molla la presa. Domenica altra sfida, stavolta in trasferta ad Agliana alle 18.

Guido De Leo