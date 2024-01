La Mens Sana riposa, Costone star in Comune

Nonostante il turno di riposo alle porte, la ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball ha già messo nel mirino la delicata sfida di sabato 3 febbraio contro Pino Dragons Firenze, terz’ultimo match del girone B di serie C. "Siamo reduci da un periodo molto intenso – ha detto alla ripresa degli allenamenti di ieri la guardia biancoverde Vittorio Tognazzi – in cui abbiamo affrontato formazioni molto forti come Pontedera o Agliana che quando ci abbiamo giocato era reduce da sei vittorie di fila. La sosta arriva per noi nel momento migliore perché abbiamo comunque avuto fuori Puccioni e Brambilla, che è rientrato solamente domenica a Carrara, e quindi eravamo un po’ corti di fiato. Ma è stato un periodo comunque estremamente positivo, siamo contenti delle quattro vittorie arrivate in pochi giorni e della prima posizione confermata".

Nel gruppo dopo questo bel filotto c’è molto entusiasmo ma per concludere la prima fase mancano ancora tre partite. "Adesso tiriamo il fiato nel prossimo fino settimana iniziando comunque a lavorare in vista del match di sabato 3 febbraio contro Pino Firenze – dice il giocatore –. Si tratta di una partita fondamentale perché loro come noi passeranno alla fase successiva per cui i punti contano doppio. Sarebbe importante infatti andare sul 2-0 negli scontri diretti anche con Pino Firenze". Lo scontro diretto si giocherà al PalaEstra sabato 3 e Tognazzi spera che la cornice sia degna dell’importanza della posta in palio. "Spero che i tifosi possano venire a sostenerci in tanti come hanno sempre fatto perché abbiamo assoluto bisogno del loro aiuto per provare a vincere e portare a casa i due punti". Infine un bilancio più strettamente personale. "Dal quel punto di vista sto bene. Non era scontato per me giocare così visto l’infortunio alla spalla da cui ero reduce la scorsa stagione. Avevo infatti molta paura di non poter tornare come prima invece grazie all’aiuto dello staff è stato possibile. Mi sento bene – ha concluso Tognazzi – e ho molta fiducia anche grazie ai compagni". Monsummano in trasferta il 10 febbraio e Don Bosco Livorno in casa otto giorni più tardi sono le ultime due uscite della Mens Sana prima dell’inizio della seconda fase del campionato.

Guido De Leo