La Mens Sana riprende la sua marcia. Sansepolcro sventola bandiera bianca

MENS SANA

99

SANSEPOLCRO

74

MENS SANA: Brambilla 6, Pannini 2, Iozzi 3, Giorgi 2, Marrucci 6, Figus, Puccioni 19, Sabia 17, Cucini 6, Perinti, Prosek 8, Tognazzi 30. Allenatore Betti.

SANSEPOLCRO: Spillantini 14, Cipriani 7, Bazani 9, Meshvidishvili, Menichetti 6, Fratini, Calzini 8, Mihajlovic 26, Hassan 4, Occhirossi, Della Mora, Sekrouf. Allenatore Mameli.

Parziali: 27-17, 55-36, 76-55.

SIENA – Riprendere il cammino, mantenere l’imbattibilità casalinga e riscattare la sconfitta nell’ultimo turno con soli 41 punti segnati. La ‘Note di Siena’ ieri sera davanti all’ex capitano Tomas Ress ha centrato tutti gli obbiettivi in un PalaEstra particolarmente caldo e partecipe. La Mens Sana era partita fortissimo già dopo i primi possessi: 10-4 con la bomba di Tognazzi. Cucini, partito in quintetto con Sabia a causa delle precarie condizioni di Prosek e Iozzi, allarga il margine: +8 dopo 4’. I limiti offensivi che avevano caratterizzato il derby sembrano essere svaniti nel nulla, visti i 19 punti (a 8) segnati in poco più di cinque minuti. Due bombe di Mihajlovic riportano gli ospiti sotto la doppia cifra di svantaggio ma un super Tognazzi (ben 16 punti nei primi 10’) chiude il primo quarto 27-17. Al rientro in campo arriva un 10-0 di parziale che costringe coach Mameli a chiamare subito timeout, +20 al 13’.

La reazione della squadra biturgese è affidata a Mihajlovic. Complice un fallo antisportivo di Iozzi, Sansepolcro torna a -13 ma l’attacco biancoverde continua a girare come un orologio svizzero, 47-26 a 4’ dalla sirena dell’intervallo lungo. Se in attacco le cose sembrano vanno come nelle serate migliori, in difesa la formazione di Betti è aggressiva ed attenta, costringendo gli avversari a molte palle perse. A metà gara Pannini e compagni sono saldamente avanti di 19. Nel terzo parziale Spillantini segna dalla lunga distanza ma il margine resta ampissimo: Tognazzi, scatenato dopo la serataccia del PalaOrlandi, segna il 64-44 al 23’. Risposte confortanti arrivano anche da Cucini e Brambilla mentre si rivede sul parquet anche Giorgi dopo qualche gara in naftalina. Il +26 a 13 minuti dalla fine mette già sostanzialmente i titoli di coda alla gara. Al 30’ il tabellone di Viale Sclavo recita: 76 Siena, 55 Sansepolcro. Nel quarto finale Prosek esce per cinque falli ma la gara è in ghiaccio e gli ultimi minuti servono solo a dare l’esatta dimensione al punteggio. Quota cento non arriva per un soffio ma va bene così. Tra sette giorni la Mens Sana tornerà in campo sempre al PalaEstra per la prima giornata di ritorno della poule promozione. Avversario San Vincenzo alle 18.

Guido De Leo