La Mens Sana sale in cattedra al PalaEstra. Prestazione convincente contro Genova

MENS SANA 86 SEAGULLS GENOVA 68 (18-13; 37-32; 63-47)

MENS SANA: Tilli, Belli 13, Pannini 2, Ragusa 8, Marrucci 7, Calviani, Pucci 18, Sabia 8, Ivanaj 11, Prosek ne, Tognazzi 12, Jokic 7. Allenatore Betti

GENOVA: Ferri 19, Lomtadze, Daunys 16, Cinalli 2, Villa Alisi ne, Pellegrino 2, Pintus 8, Zini 15, Cartasegna, Migone 2, Mana 6. Allenatore Bianchi.

SIENA – La Mens Sana vince la quinta partita di fila regolando in casa i Seagulls Genova dopo una prestazione convincente. Con Sabia in quintetto al posto dell’infortunato Prosek (comunque a referto) la squadra di Betti parte forte con la bomba di Belli e i 4 punti dello stesso Sabia. Genova però resta attaccata al match sfruttando qualche errore dei biancoverdi in attacco. Dopo dieci minuti i punti di vantaggio sono cinque. Nel secondo parziale partono meglio i liguri che con Mana chiudono un parziale di 8-2. I biancoverdi tornano a mettere la testa avanti pur nelle difficoltà offensive. A metà del secondo parziale il margine è risicato, 27-25. Pintus dà la parità a Genova e prosegue così una fase molto equilibrata visto che ogni volta che Pannini e compagni vanno sopra il possesso di margine i biancoblù reagiscono. Senza uno delle sue principali bocche da fuoco la squadra di Betti fa più fatica ma tiene il margine di cinque punti anche alla sirena dell’intervallo lungo. Al rientro sul parquet la Note di Siena trova maggiore fluidità in attacco. La ‘tabellata’ di Ferri riporta a -5 i genovesi dopo un primo scatto con Pucci, 42-37. Sabia segna da sotto ma Ferri è caldo e i Seagulls restano a contatto. Le bombe di Belli e Ivanaj spaccano il match in pochi secondi, +12 biancoverdi. La serata di Sabia prosegue all’insegna dei canestri: quello del 56-43 (26’) arriva dopo un ottimo assist di Pannini. Ma anche Belli è letale e segna la bomba del +16. A dieci minuti dalla fine il tabellone è sul 63-47 per i padroni di casa. Il quarto conclusivo è in controllo visto che fin dalle prime battute la Mens Sana si fa trovare pronta. Pannini e Marrucci portano il punteggio sul +21 a 6 minuti e mezzo dalla fine. In pratica la gara finisce qui perché Genova molla la presa e il margine si dilata fino al +18 finale che chiude la contesa. Prossimo impegno, ancora in casa, domenica alle 18 contro Don Bosco Crocetta Torino, unica formazione ad aver battuto i biancoverdi nella seconda fase. E’ intanto on line proprio da ieri il nuovo sito di Mens Sana Basketball, www.menssanabasketballsiena.it, progettato e realizzato da Wom, azienda leader nel digital marketing. "Sono molto contento che Mens Sana abbia il suo sito – ha detto Michele Bottoni, responsabile marketing –. Un progetto voluto dalla società e un obiettivo che ci eravamo posti a inizio stagione. Sono convinto dell’importanza del sito dal quale si muoveranno le attività di ufficio stampa, di informazione interna e esterna di marketing, sponsor e settore giovanile".

Guido De Leo