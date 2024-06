La Mens Sana saluta Edoardo Cucini: "Grazie per aver lottato insieme a noi"

Dopo Brambilla, Puccioni e Iozzi anche Edoardo Cucini (nella foto con Marrucci) non farà parte del roster della ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball nella prossima stagione. "Grazie Cucio per aver lottato sempre su ogni possesso, dalla prima all’ultima partita, dimostrando di aver ben compreso cosa significa indossare la maglia della Mens Sana. Il tuo agonismo nelle gare finali è stato davvero unico. In bocca al lupo, ti aspettiamo al palazzo a fare il tifo con noi". Così la società di Viale Sclavo si è congedata dal quarto giocatore che ha chiuso l’annata. Del roster 2023/24 a questo punto dovrebbe essere prossimo all’addio il solo Giorgi mentre su Prosek il direttore generale Riccardo Caliani deciderà in base alla categoria. Se la società usufruirà di un ripescaggio il lungo italo ceco potrebbe restare e magari essere impegnato da ala forte con un altro centro al suo fianco e Sabia confermato come primo cambio dei lunghi. Per quanto riguarda gli esterni si va verso la conferma anche di capitan Pannini, della guardia Tognazzi e del ‘tuttofare’ Marrucci che saranno affiancati da un play puro (quasi fatta per Belli, reduce da diverse annate a Castelfiorentino) e da un’altra guardia che prenderà il posto di Puccioni. Tra oggi e domani intanto diventerà ufficiale la firma dell’ala piccola Pucci, nato nel 1992 cresciuto proprio nella Mens Sana (con cui ha anche esordito in prima squadra nel 2008/2009) prima di iniziare un lungo girovagare ripassando anche da Siena, sponda Virtus. Pucci era già stato accostato alla Mens Sana un paio di anni fa ma non se ne fece niente. Stavolta invece la fumata bianca è davvero dietro l’angolo e potrebbe arrivare prima di sapere in quale categoria saranno inseriti i biancoverdi.

Guido De Leo