La Mens Sana sbanca il PalaCosmelli. Grande inizio poi gestione senza brividi

LIVORNO

74

MENS SANA

79

FIDES LIVORNO: Creati 10, Zaccagna ne, Menicocci 8, Orsini 11, Maniaci 2, Massoli 6, Vignali 19, Ghezzani 2, Benini 16. All. Pistolesi.

MENS SANA: Brambilla, Pannini 6, Iozzi 7, Giorgi ne, Marrucci 10, Puccioni 9, Sabia 12, Perinti ne, Prosek 19, Tognazzi 16. All. Betti.

Arbitri: Rossetti e Profeti.

Parziali: 18-27; 38-52; 59-63.

LIVORNO – La Mens Sana sbanca il PalaCosmelli di Livorno grazie ad un primo tempo perfetto e alla freddezza nel contenere la rimonta della Fides nella seconda parte di gara. I primi minuti dei biancoverdi sono convincenti: Tognazzi e Puccioni segnano il 5-0, che diventa 12-4 (3’) grazie a Prosek. Vignali tiene attaccati i suoi anche se il ceco è in scia, 19-10 al 5’. Ma è tutta la squadra di Betti che gira: la bomba di Puccioni vale il +12. Nel finale di tempo la Fides accorcia sotta la doppia cifra di svantaggio: 18-27 al 10’. Parte bene la ‘Note di Siena’ anche nel secondo parziale, 5-0 parziale. Si sblocca in attacco anche Iozzi, +15 che diventa +17 al 14’. A metà del secondo parziale Siena è avanti 42-24 sfruttando una clamorosa fluidità offensiva. Creati prova a metterci una pezza, seguito da Benini, Livorno a -13. La rimonta labronica prosegue arrivando al -11 prima che Sabia e Tognazzi sblocchino l’attacco. Sempre il lungo biancoverde fa la voce grossa: al 20’ la Mens Sana (priva di Cucini) è a +14. Al rientro dopo l’intervallo cade male Puccioni, costretto ad uscire. Massoli segna la tripla, seguito da Vignali: Fides a -8. L’inerzia è capovolta, 54-47 a metà del terzo parziale. L’attacco spumeggiante dei primi minuti lascia spazio alle difficoltà dei ragazzi di Betti, che tornano comunque a +9 con Marrucci. Orsini segna la bomba che costringe Betti a chiamare time out ma le palle perse continuano. La Fides è sotto di 4 mentre Prosek prova a sblocca i suoi. Arriva anche la bomba dall’angolo di Pannini, 61-52. Vignali è però in grande fiducia e la rimonta è quasi completata, -2. Tognazzi segna l’ultimo canestro di un quarto che ha visto la Mens Sana segnare solo 11 punti. Il 42 e Prosek rimettono Siena a +6 (32’) ma la gara è sul filo dell’equilibrio. Creati segna il -1 contro una Mens Sana che però stringe i bulloni in difesa da quel momento. Prosek appoggia il 73-68 a 5’ dalla fine mentre i possessi successivi sono complessi da entrambe le parti. Un tecnico ad Orsini vale il +7. Si fa male Creati mentre l’ultimo tentativo è quello, dalla lunetta, di Maniaci che il -4 con 55’’ da giocare. Tognazzi poi blinda il successo.

Guido De Leo