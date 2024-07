LA MENS SANA SPERA. Domani scadono i termini per l’iscrizione in serie B

E’ un giorno molto importante quello di domani per il destino della Mens Sana Basketball. Le società aventi diritto di partecipare alla B Interregionale hanno infatti tempo fino a domani sera per iscriversi soddisfacendo tutti i parametri che la Federazione ritiene necessari. Voci di corridoio ventilano una possibilità concreta riguardo a diverse defezioni che quindi spalancherebbero le porte al salto in B della società del direttore generale Riccardo Caliani e del presidente Francesco Frati. La Mens Sana ha comunicato da tempo alla Fip nazionale e regionale che sarebbe interessata all’ipotesi di un ripescaggio, ma fino a che non ci sarà il dato effettivo di chi ha rinunciato e la graduatoria degli aventi diritto alla riammissione, è prematuro fare ipotesi. Di certo c’è che la società di viale Sclavo ha da tempo predisposto un mercato indirizzato a formare un roster molto competitivo per vincere la C o che possa essere quanto meno dignitoso al piano di sopra dove sono già le due altre senesi. Le conferme di elementi importanti come Pannini, Tognazzi e Sabia saranno presto corroborate da quella di Marrucci mentre in entrata per il momento è arrivata l’ottima aggiunta di giocatore esperto come Pucci. Ieri doveva essere il giorno di Belli, play classe 1999 che ha lasciato Castelfiorentino dopo una lunga militanza insieme allo stesso Pucci. L’ufficialità non è arrivata ma la trattativa è conclusa da giorni e il giocatore sarà già oggi o al massimo entro la settimana il nuovo esterno della Mens Sana indipendentemente dalla categoria nella quale saranno inseriti i biancoverdi. Mancano per completare il roster adesso un’ala forte e un pivot che si alterneranno col confermato Sabia ed eventualmente con Prosek, destinato nelle idee di coach Betti a giocare da ala grande. Il lungo italo ceco potrebbe restare infatti però solo in caso di ripescaggio. Infine i lavori al palazzetto: la ditta incaricata dal Comune è al lavoro da un paio di settimane per consegnare l’impianto entro la metà di agosto, in tempo per i raduni di Emma Villas e Mens Sana impegnate nella prima fase della preparazione estiva.

Guido De Leo