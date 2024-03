La Mens Sana va all’assalto di Sansepolcro. In casa biancoverde è il ‘Tomas Ress day’

È il Tomas Ress day in casa Mens Sana. Ma c’è anche la partita con Sansepolcro, prima occasione di riscatto dopo la sconfitta nel derby. "Sansepolcro è un’avversaria difficile, come tutte quelle di questa fase che raccoglie le migliori squadre del campionato". Così il coach della Mens Sana, Paolo Betti (nella foto), presentando l’incontro. "Sono una squadra esperta, con giocatori importanti per la categoria, per esempio Hassan che ha giocato in categorie superiori – ha detto ancora Betti –. Sansepolcro ha tanto talento offensivo, per cui l’approccio difensivo sarà importantissimo. Ci teniamo a entrare in campo con un bell’atteggiamento". Un fattore, questo, che vuole essere anche la prima risposta dopo il ko nel derby. "I ragazzi stanno bene, sappiamo di dover continuare il nostro percorso – ha sottolineato Paolo Betti -. Domenica scorsa è stata una sconfitta brutta, anche nel punteggio. Ma da queste battute d’arresto dobbiamo imparare qualcosa. Abbiamo partite importantissime davanti a noi, dobbiamo restare concentrati". Sul dopo-derby, Betti ha ribadito come la squadra non deve "abbattersi per la sconfitta, ma apprendere dagli errori commessi e da una squadra che ci ha superato nettamente".

C’è anche il ritorno di Tomas Ress a scaldare i cuori biancoverdi. "Sarà un’altra bella serata come quella vissuta con coach Crespi – ha detto Betti -. Mi auguro e sono sicuro che verranno tantissime persone a vedere la partita. Ci fa piacere per Ress e perché ci sarà un bellissimo clima". Il programma di giornata: alle 12, incontro tecnico con Ress sul tiro da fuori; alle 17:30 tifosi e addetti ai lavori a dialogo con l’ex capitano nell’auditorium di Sienambiente; alle 20 il suo saluto dal parquet del PalaEstra e, alle 20:30, il match con Sansepolcro (Cavasin e Profeti gli arbitri).

AF