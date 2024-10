La Mens Sana vince dopo due overtime. Grande prova in trasferta a La Spezia

SPEZIA

100

MENS SANA

101 DTS

SPEZIA: Carpani 18, Pettinaroli 23, Monaco ne, Ramirez 8, Gogishvili 6, Merlo 22, Giazzoni ne, Leporati, Morciano 19, Fazio, Tedeschi 2, Dias 2. Coach: Diacci.

MENS SANA: Tilli, Belli 26, Pannini 1, Ragusa 2, Marrucci 11, Pucci 11, Sabia 2, Maghelli ne, Neri 6, Prosek 17, Tognazzi 25. Coach: Betti.

Arbitri: Vozzella, Cavasin.

Parziali: 23-23, 40-48, 63-67, 81-81, 90-90.

LA SPEZIA – Grande vittoria della Mens Sana che passa a La Spezia al termine della più incredibile delle battaglie sportive: una partita decisa dopo 2 tempi supplementari. Per la cronaca, era di Tognazzi il primo canestro dell’incontro ma Spezia aveva dalla sua un Morciano autore di 8 punti nei primi 4’. Puntualmente gli rispondeva Belli che ne faceva 10 nel primo quarto, chiuso in parità. A inizio 2° quarto la Mens Sana piazzava un break di 9-0 con Prosek, Pucci e Marrucci, ex di giornata e autore della momentanea tripla del +10 (35-25). Merlo e Ramirez rispondevano per gli spezzini e coach Betti si giocava la carta della zona. Una mossa che permetteva ai biancoverdi di toccare anche il +11 con Tognazzi (46-35) e chiudere in vantaggio di 8 lunghezze la prima metà di partita. Nel terzo quarto Spezia ricuciva lentamente lo strappo sfruttando i tanti liberi. La Mens Sana accusava il colpo e sbatteva sulla difesa dei padroni di casa che tornavano in vantaggio. Belli (26 punti alla fine) con le sue triple riportava davanti la Mens Sana in un acceso finale in volata in cui a Tognazzi (25) e Prosek (17) rispondevano Pettinaroli e Merlo, trascinando la partita ai supplementari. Qui, con le squadre molto stanche e decimate dai falli, si arrivava in parità ai minuti conclusivi dove i liberi di Marrucci e il tap-in di Neri portavano al decisivo sorpasso mensanino.

AF