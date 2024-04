La Mens Sana vuole ‘chiudere’ domani. Betti: "Brucia perdere, ma bella prova"

La ‘Note di Siena’ Mens Sana domani sera alle 21,15 torna a San Vincenzo per gara 4 di semifinale dopo l’amara sconfitta in gara3. "Brucia perdere nel finale ma ci teniamo la prestazione di squadra e di grinta con una bella rimonta. Avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni ma ci proveremo domani – ha detto coach Betti al termine del terzo atto della semifinale -. Il dato di fatto è che San Vincenzo gioca bene e che ogni volta parte forte mentre noi non riusciamo a comandare la partita". L’approccio soft è stato il grande problema della Mens Sana in questa tiratissima semifinale playoff anche perché soprattutto in difesa la squadra ha subito parziali importanti. "Dobbiamo capire che si deve difendere con l’energia degli ultimi due quarti, durante i quali abbiamo preso solo 22 punti a dispetto dei 45 subiti nella prima metà di gara. Dobbiamo quindi ripartire da lì e da quel rinnovato giusto atteggiamento difensivo". La cosa buona è che anche in una serata difficile la squadra è arrivata allo scadere con in mano la palla della vittoria. "Siamo stati in gara fino alla fine, è vero – ha ammesso Betti - ma il rammarico non è solo per l’ultimo tiro (di Puccioni, ndr) ma anche per altri possessi che andavano gestiti con maggiore lucidità anche se parlare di lucidità in una serie come questa, così dispendiosa ed equilibrata, è difficile".

Tanti dunque gli spunti e gli elementi su cui lavorare oggi nell’unico allenamento in programma prima del quarto episodio della ‘saga’ contro Persico e soci. "Sapevamo che la serie sarebbe stata lunga e che non è facile vincere qui" ha ammesso ancora Betti. Domenica erano circa 300 i tifosi biancoverdi presenti sulle tribune dell’impianto di San Vincenzo. "Ci tengo a dire grazie al nostro incredibile pubblico che ci ha seguito in massa e che ha reso la partita ancora più bella". Se la Mens Sana dovesse riuscire a sbancare il parquet avversario domani sera la serie si chiuderebbe immediatamente sul 3-1. Se invece la formazione di coach Baroni riuscisse a vincere e quindi ad impattare sul 2-2 la serie, gara5 sarebbe in programma nel fine settimana al PalaEstra.

Teoricamente il giorno sarebbe domenica 5 alle 18 ma considerando che alle ore 19 il parquet di Viale Sclavo sarà impegnato dalla partita tra Emma Villas e Consoli Sferc Brescia per i quarti di Coppa Italia di A2 di volley sicuramente la Mens Sana Basketball anticiperà a sabato sera con palla a due alle 21,15.

Guido De Leo