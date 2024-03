La “molla“ di Desio. Trasferta a Piombino: "Carichi al massimo»

Se al PalaFitLine le cose per la Rimadesio ultimamente non vanno benissimo, migliorano lontano dalla Brianza. Le vittorie sui campi di Avellino e Cassino lasciano buone sensazioni in vista della trasferta di domani a Piombino (palla a due ore 18, diretta su LNP Pass) al cospetto di una squadra in lotta per l’ottavo posto, ma non così lontano in classifica (i toscani hanno sei punti in più). Ci sarà Maspero, mai entrato nel secondo tempo sabato scorso per un problema a un dito che comunque è risolto. "Dobbiamo affrontare più carichi la partita – avvisa coach Gallazzi –. Ogni volta che lo abbiamo fatto poi siamo rimasti attaccati alla partita o vinto. Piombino ha il miglior attacco del campionato, possono tirare con percentuali altissime e riescono a mettere in pratica una pallacanestro dinamica ed efficace. Se non restiamo sul pezzo, questi segnano anche 100 punti". Desio non può permetterselo: finisse oggi il torneo dovrebbe disputare i playout.

Roberto Sanvito