La nona giornata. Pesaro va a Udine. Rieti con la Fortitudo

Tutte insieme appassionatamente. Per una volta la A2 non vara il classico turno spezzatino e gioca un infrasettimanale con tutte le squadre in campo tra le 20.30 e le 21 di stasera. La partita con più fascino è quella tra Udine e Pesaro, con la squadra di Spiro Leka che cerca di arrivare al derby di domenica su una nota positiva dopo le difficoltà di inizio anno. Per Udine, che è nel gruppone di quelle a -2 da Rimini, occasione per restare attaccata al treno. Meno charme, ma una discreta dose di talento, in Orzinuovi-Urania, mentre l’Unieuro Forlì viaggia verso Torino e cerca nuove risposte in campo dal neoarrivato Perkovic. Nardò a Piacenza ha una ghiotta opportunità per entrare in striscia, Cividale a Livorno vuole dimostrare di non essere solo ammazza-grandi. Match decisamente interessante anche quello di Rieti, con la Fortitudo attesa al cambio di passo con la seconda partita dal ritorno di Aradori. Chiudono il programma Cantù-Avellino, Verona-Vigevano e Cremona-Brindisi.

La classifica: RivieraBanca Rimini 14; Cantù, Cividale, Udine e Rieti 12; Urania Milano 10; Fortitudo Bologna, Forlì, Cremona, Verona, Orzinuovi e Nardò 8; Torino, Avellino, Vigevano, Livorno e Pesaro 6; Cento 4; Brindisi e Piacenza 2.