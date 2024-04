La nostra iniziativa per i lettori venerdì e lunedì, sempre alle ore 13. Gara1 e 2: in palio 5 biglietti gratis

Nel prossimo fine settimana scatteranno gli attesi playoff di serie A2 e Forlì vuole giocare un ruolo da protagonista. Anche per la fase più calda della stagione, i lettori del Carlino potranno aggiudicarsi un biglietto gratuito per assistere alle sfide casalinghe della squadra di Antimo Martino, grazie alla speciale iniziativa realizzata insieme alla Pallacanestro 2.015. In occasione di ogni match della serie contro Vigevano, all’Unieuro Arena, ci saranno in palio cinque tagliandi che garantiscono un posto nel settore parterre.

Per provare ad aggiudicarsene uno per gara1 di domenica, bisognerà chiamare la nostra redazione (al solito numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di venerdì. Allo stesso orario di lunedì prossimo, con le stesse modalità, ci sarà invece l’occasione di accaparrarsi un tagliando per gara2, che si giocherà martedì 7 maggio con palla a due alle ore 20. I cinque più veloci e fortunati a prendere la linea si aggiudicheranno i biglietti disponibili.