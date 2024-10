La nostra iniziativa per le prime due partite casalinghe. Oggi in regalo 5 posti

Si alza il sipario sulla nuova ‘stagione’ dello speciale gioco del Carlino, in collaborazione con la Pallacanestro 2.015. Anche in questo campionato, nella settimana che precede ogni gara casalinga dei biancorossi, verranno infatti messi in palio cinque tagliandi omaggio per il settore Parterre dell’Unieuro Arena. Assicurarsene uno per la partita di domani sera contro Cento (ore 20.30) è facile: è sufficiente telefonare alla nostra redazione al numero 0543.453201 alle ore 13 in punto di oggi.

Occorre essere veloci e fortunati a trovare la linea libera (all’orario stabilito, il telefono squilla senza tregua). Ma i cinque che riusciranno a mettersi in contatto con la nostra redazione entreranno gratuitamente domani sera in via Punta di Ferro e assisteranno al derby a pochi passi dal parquet.

Sarà, tra l’altro, solo la prima di due partite consecutive in casa. Domenica è in calendario un ulteriore impegno e si tratterà del big match contro Verona, possibile scontro in alta quota: il gioco dei biglietti si riproporrà dunque nella data più consueta, il venerdì. Il 4 ottobre alle ore 13, dunque, metteremo in palio altri cinque posti.