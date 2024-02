LA NOSTRA INIZIATIVA. Venerdì in palio 5 biglietti omaggio

In occasione della terza sfida della fase a orologio torna la speciale iniziativa del Carlino riservata ai lettori e tifosi biancorossi. In palio cinque biglietti gratuiti per assistere alla sfida di sabato sera contro l’Urania Milano (palla a due alle 20.30) dal parterre dell’Unieuro Arena. Per aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti si deve chiamare come di consueto la nostra redazione allo 0543.453201 venerdì alle ore 13 in punto: i cinque più veloci e fortunati a prendere la linea si aggiudicheranno i biglietti disponibili.