LA NOSTRA INIZIATIVA. Venerdì in palio 5 biglietti omaggio

Anche in occasione della prima sfida della fase a orologio c’è la speciale iniziativa del Carlino riservata ai lettori e tifosi biancorossi. In palio cinque biglietti gratuiti per assistere alla sfida di domenica conla Npc Rieti dal parterre dell’Unieuro Arena. Per aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti si deve chiamare come di consueto la nostra redazione allo 0543.453201 venerdì alle ore 13 in punto. I cinque più veloci e fortunati a prendere la linea si aggiudicheranno i biglietti disponibili.