La nostra iniziativa. Venerdì in palio 5 biglietti omaggio

Con la partita in programma sabato sera all’Unieuro Arena, contro Verona, ritorna la nostra iniziativa in favore degli appassionati forlivesi di basket, organizzata in collaborazione con la Pallacanestro 2.015: in palio cinque tagliandi gratuiti per il parterre. I nostri lettori potranno aggiudicarsene uno a testa venerdì chiamando la nostra redazione allo 0543.453201 alle ore 13 in punto. I cinque più veloci e fortunati a trovare la linea libera vedranno quindi la partita da vicino e con ingresso omaggio.