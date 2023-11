La pallacanestro sale in cattedra all’Università. Il presidente Faraoni: "Sarà una bella festa"

Il basket toscano si ritrova a Siena per una giornata dedicata ai giovani e al movimento della pallacanestro regionale. Oggi alle 11, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle squadre che hanno vinto i campionati giovanili regionali nella stagione 2022 2023, oltre al premio 3x3 e la Coppa Toscana. I riconoscimenti saranno assegnati alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè, del presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci e del presidente del Comitato Regionale Toscana della Fip, Massimo Faraoni (nella foto). Premiate 28 società (20 maschili e 8 femminili), insieme ad allenatori, dirigenti ed arbitri che si sono resi protagonisti nel corso dell’ultima stagione sportiva e che, nello specifico, riceveranno i premi speciali, dedicati a grandi personaggi come ‘Massai’, ‘Formigli’ e ‘Focardi’. In questa occasione saranno consegnate anche le targhe d’onore della FIP, quale riconoscimento alla lunga dedizione al mondo della pallacanestro. "Sarà una bella festa del basket toscano dopo le tappe degli anni scorsi a Firenze, Pistoia, Lucca e Livorno – ha detto Faraoni alla vigilia - abbiamo scelto prestigiosa sede dell’Università di Siena, per cui ringraziamo il Rettore, per una giornata dedicata a tutte le società che post covid si sono impegnate molto per il rilancio del basket. Grazie ai ragazzi e alle loro famiglie i numeri sono davvero importanti. La presenza del presidente federale inoltre ci fa molto piacere perché nobilita il nostro movimento". Parliamo infatti di 9210 partite gestite dal Comitato toscano con 489 squadre iscritte ai campionati giovanili nella stagione 20222023. "Un dato che migliora anche la stagione pre covid che vedeva 483 squadre iscritte. Abbiamo aumentato l’attività e siamo nelle prime quattro regioni per numeri globali". La Toscana resta dunque una realtà importante nel basket nazionale. E non solo per le prime squadre maschili. "Dopo anni abbiamo un team, Pistoia, in A1. Poi Chiusi in A2, nove società di B Interregionale, cinque in B Nazionale. Siena? Realtà da sempre importante in Toscana con le sue punte come Mens Sana, Costone e Virtus che trascinano il movimento provinciale nel basket maschile e ma anche quello femminile". Insomma il basket del Granducato, secondo il presidente Faraoni, ha di che sorridere. Guido De Leo