La parola chiave

È la difesa che può far svoltare la stagione di Rbr. È lì, nel saper mettere sassolini negli ingranaggi degli avversari, che Rimini può fare il salto di qualità maggiore. Le percentuali vanno e vengono, l’attacco può avere momenti di blackout (il secondo tempo del derby, ad esempio), la difesa non deve mai mancare. I numeri dicono che quella biancorossa è la seconda peggiore del girone con 79 punti subiti (peggio fa solo Nardò) e su questo settore punta coach Dell’Agnello per l’upgrade. Non ci sono in rosa specialisti nella tenuta dell’uno contro uno o lunghi che proteggono l’area, dunque è la volontà, unita al lavoro di squadra, che può far migliorare la difesa di Riviera Banca.